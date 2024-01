O jornalista Renato Maurício Prado criticou o meia Allan após o empate do time principal do Flamengo no amistoso com o Orlando City, neste sábado (27). Nas redes sociais, o comentarista afirmou que o jogador 'só dá passe óbvio' e o comparou com Márcio Araújo, ex-volante do clube.