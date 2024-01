O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Orlando City, em amistoso, e para a jornalista Ana Thaís Matos, o zagueiro Fabrício Bruno foi o destaque Rubro-Negro. Na cobertura do jogo deste sábado (27), a comentarista também citou as mudanças de posicionamento de De La Cruz promovidas por Tite.