— Me lembro do episódio do Draymond Green dando um murro no Jordan Poole no treino. Foi um incidente, todo mundo tentou apaziguar e aparentemente apaziguou-se, mas nos playoffs ficou claro que o Poole não tinha condições emocionais de fazer os jogos que vinha fazendo e também acabou com o Poole indo embora do Golden State. Então, é evidente que esse ambiente atrapalha. O elenco vai ter que ser muito maduro para superar. E tem um Pedro insatisfeito e nada indica que deixará de ficar insatisfeito, até porque o Sampaoli não tem personalidade fácil. Não precisava acontecer isso na vida do Flamengo.