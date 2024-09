Anderson Daronco se envolveu em polêmicas na partida entre Botafogo e Corinthians no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 00:50 • Rio de Janeiro

Com gols de Luiz Henrique e Thiago Almada, o Botafogo levou a melhor contra o Corinthians na vitória por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. No segundo tempo, um lance polêmico envolvendo uma 'cotovelada' do Bastos, zagueiro do Botafogo, em Ángel Romero, do Corinthians foi pauta de discussão. Segundo Felipe Diniz, apresentador da edição deste sábado (14) do 'Troca de Passes', a arbitragem errou em não expulsar o jogador do Glorioso.

Anderson Daronco foi o responsável pela arbitragem de Botafogo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Eu até acho que o Romero (do Corinthians) faz uma falta antes no Bastos, mas depois o zagueiro do Botafogo puxa a camisa do Romero e dá uma cotovelada no rosto dele. É um lance claro de expulsão e um lance claro para revisão do VAR, não tem discussão. É uma agressão clara ignorada pelo VAR. Eu não consigo acreditar que o VAR não teve uma imagem conclusiva desse lance - disse o jornalista no pós-jogo.

O resultado negativo para o Corinthians, afunda o Timão na zona de rebaixamento, com dois jogos e dois pontos a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Com a vitória em casa, o Glorioso abre quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, o Fortaleza.

Agora, o Botafogo volta a campo na quarta-feira (18), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o São Paulo. O Timão torna a jogar nesta terça-feira (17), contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana.