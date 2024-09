Jornalista analisa atual momento do Vasco: ‘É o melhor dos últimos seis anos’

Elenco do Vasco em ação em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 21:47 • Rio de Janeiro

O jornalista Lucas Pedrosa avaliou o momento atual do Vasco da Gama após mais uma vitória no Brasileirão. Desta vez, o resultado positivo aconteceu contra o Vitória, por 1 a 0, neste domingo (1), no Barradão, pela 25ª rodada do campeonato.

➡️João Victor se emociona após primeiro gol como profissional: ‘Saiu num momento especial’

De acordo com o comunicador, a equipe cruzmaltina vive o melhor momento do clube nos últimos seis anos. Como base do argumento, Pedrosa comparou os resultados recentes no Brasileiro e destacou que o momento não é mais de brigar para não ser rebaixado ao final da temporada.

- A briga do Vasco não é mais pela zona de rebaixamento. E não é a muito tempo. Acho que é o momento do Vasco olhar para cima e é o que este time tem feito. A maturidade da equipe é o que justifica esses resultados. É o melhor momento do Vasco dos últimos seis anos - iniciou o jornalista, antes de completar.

- É uma semana diferente. Estamos falando de três vitórias em uma semana. Isso a pouco tempo atrás era quase impossível. Então, a fase é boa sim. Tem que acreditar e entender que devagarzinho o Vasco vai honrando a camisa do clube junto o grupo de jogadores e com o Rafael Paiva - concluiu.

Com o resultado contra o Vitória, o Vasco se manteve na 10ª posição do Brasileirão mas encurtou a diferença de pontos para o G-6. Agora, o cruzmaltino está a apenas sete pontos atrás do São Paulo, sexto colocado do campeonato.