Jogadores do Vélez acusados de agressão sexual são julgados na Argentina; entenda o caso

Quatro jogadores do Vélez Sarsfield são acusados de agressão sexual por uma jornalista (Foto: Luis Robayo/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 10:45 • Tucumán (ARG)

O julgamento de quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, acusados de agressão sexual por uma jornalista de 24 anos, acontece nesta terça-feira (26). O caso teria ocorrido na noite de 3 de março, em um hotel na cidade de Tucumán. Os acusados são José Florentín, Sebastián Sosa, Braian Cufré e Abiel Osorio, que negam a acusação. A informação é do "ge".

A denunciante deu forte depoimento contra os jogadores no tribunal.

- Em primeiro lugar, vou começar dizendo que esta vai ser a minha prisão, porque a minha vida tem sido um inferno e uma prisão há três semanas, parece uma loucura. Existem os meios financeiros e as possibilidades de pena também. Não me parece justo que (os jogadores) passem o resto do julgamento numa casa, numa casa de campo, com piscina, com campo de futebol e se divertindo, enquanto minha vida tem sido um inferno há três semanas - disse.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração dela se referiu à atual situação dos réus: Sosa está em liberdade condicional, enquanto os outros três jogadores estão em prisão domiciliar em Tucumán.

A jornalista afirmou que a sua identidade foi vazada pelos próprios jogadores, afetando a sua vida pessoal e profissional.