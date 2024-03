Jogadores do Noroeste fazem surpresa de aniversário para pequeno torcedor

Felipe Martins comemora aniversário ao lado de jogadores do Noroeste (Arquivo Pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 17:26 • Bauru (SP)

Felipe Martins, um menino que celebrou na quinta-feira (21) seu aniversário de seis anos, fez a sua festa com o tema do seu time de coração, o Noroeste, de São Paulo. Além do bolo, dos balões e das decorações, um presente em específico conquistou a criança.

Os jogadores do Noroeste estiveram presente no aniversário de Felipe. Os goleiros Reynaldo, Luís Cetin e Tales Leonardo, o zagueiro Luizão, além do técnico Moisés Egert e membros da comissão técnica deram esse presente para o menino.

– Quando chegou e viu tudo o que conseguimos, ele ficou em êxtase, muito feliz e animado. Quando ele viu os jogadores, começou a pular de alegria, fora os convidados que adoraram e aproveitaram pra fazer aquela selfie e pegar autógrafos - disse a mãe, Camila Martins Peres, em entrevista ao GE.

A família de Felipe compartilha um grande amor pelo Norusca, como o time é carinhosamente conhecido pelos torcedores. De Bauru, no interior paulista, a família acompanha de perto a paixão do menino pelo futebol e faz questão de manter a tradição viva.

– Ele sempre foi apaixonado por futebol. Somos bauruenses, a paixão pelo clube aumentou quando o tio dele começou levá-lo para entrar nos jogos. Ele é apaixonado e só torce para o Noroeste - conta a mãe.

Felipe Martins em sua festa temática do Noroeste (Arquivo Pessoal)

O tio de Felipe, Bruno Ochoa, é o preparador de goleiros do clube e acabou sendo o responsável por organizar a surpresa. Segundo a mãe, o convite despretensioso foi feito para os jogadores, e eles não sabiam se seria aceito até a hora da festa.

– Nós convidamos, mas não tínhamos certeza se eles iriam. Quando eles chegaram, foi mágico para o Felipe. Ele amou tudo, todos os detalhes. Disse que foi o sonho realizado, que nunca tinha ido e nem visto uma festa assim. Para ele, foi como ganhar um título - relata a mãe.

Felipe espera que o seu pedido seja novamente atendido, agora com o título do clube na Série A2 do Campeonato Paulista, e o retorno à elite do futebol estadual.

Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de final contra o São Bento, a equipe vai à Sorocaba para duelo decisivo nesta quarta-feira (27), às 19h30. No entanto, se depender da confiança do pequeno torcedor, a preocupação já é outra.

– Ele só fala disso e não vê a hora de levantar a próxima taça. Quer ir na final e isso independente de ser em Bauru ou não, e com certeza estaremos lá - diz a mãe.