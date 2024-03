Jogadora do Corinthians contesta recorde do Al-Hilal e reforça marca do time feminino

Jorge Jesus soma 28 vitórias consecutivas pelo Al Hilal (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 19:26 • São Paulo (SP)

O Al Hilal fez história na última terça-feira (12) ao quebrar o recorde de maior número de vitórias consecutivas na história do futebol. No entanto, Vic Albuquerque, jogadora do Corinthians comentou uma publicação sobre o assunto nas redes sociais e contestou o número.

Ao vencer o Al Ittihad, o Al Hilal chegou a 28 vitórias seguidas. Contudo, no futebol feminino, o Corinthians somou impressionantes 34 triunfos consecutivos, em 2019. O número foi ressaltado por Vic Albuquerque em uma publicação do "ge" que exaltava o feito do time de Jorge Jesus.

Contudo, a maior sequência de vitórias no futebol pertence ao time feminino do Lyon, que entre 2012 e 2013 somou 41 triunfos seguidos. Tanto o feito do clube francês, quanto o da equipe de Jorge Jesus entraram para o Guinness World Records, o site dos recordes mundiais.