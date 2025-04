Jogador morre após ser esfaqueado por companheiro de time nos EUA

Austin Metcalf, jogador de futebol americano de 17 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão com outro atleta da mesma idade.

O incidente ocorreu na Escola Frisco Memorial, em Dallas, Texas, durante um campeonato de atletismo do distrito 11-5A da Liga Interescolar Universitária. O evento reunia alunos de oito escolas da região.

O suspeito foi detido pela polícia, que investiga o caso e ouve testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime. As autoridades também pedem que qualquer pessoa que tenha presenciado o ocorrido se apresente para prestar depoimento.

- O Departamento de Polícia de Frisco lamenta profundamente essa perda devastadora e estende suas mais sinceras condolências à família, aos estudantes e às pessoas próximas da vítima, que estão experimentando uma dor inimaginável - disse a polícia.

Caso envolvendo Austin Metcalf aconteceu na Escola Frisco Memorial (Foto: Reprodução)

Pai de Austin explica o caso

Austin Metcalf morreu nos braços do próprio irmão gêmeo após ser esfaqueado, segundo relato de seu pai, Jeff Metcalf. Ele afirmou que a briga começou quando Austin alertou o outro estudante de que ele estava na área errada da pista, o que teria irritado o jovem e levado ao ataque. Ainda de acordo com Jeff, os dois não se conheciam antes do ocorrido.

- Eu corri para lá e podia ver todo o sangue, vi onde era a ferida. Fiquei muito preocupado, achei o irmão dele e corremos para o hospital. Não conseguiram salvá-lo. Isso foi assassinato - conta em entrevista à "NBC".