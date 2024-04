Jogador da Premier League bate carro de R$ 460 mil antes de jogo

Jhon Durán espera o reboque após acidente com sua BMW X6 (Foto: Reprodução / Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 13:04 • Birmingham (ING)

O atacante colombiano Jhon Durán, do Aston Villa, da Inglaterra, bateu sua BMW X6, um carro de luxo avaliado em 73 mil libras (cerca de R$ 460 mil), em Birmingham, poucas horas antes do jogo contra o Lille, pela Conference League. A informação é do jornal inglês "The Sun" e foi publicada pelo "O Globo".

O carro se chocou com um van, e o jogador, de 20 anos, fez questão de ver se todos os passageiros do veículo estavam bem. A polícia confirmou que não houve feridos, mas o trânsito ficou congestionado no local.

O jogador ficou ao lado do carro esperando chegar o reboque para tirar o SUV do meio da rua. Jhon Durán começou a partida contra o Lille no banco de reservas, mas entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo. O Aston Villa venceu por 2 a 1.

O colombiano foi contratado pelo clube inglês em janeiro de 2023 por 15 milhões de libras (R$ 96 milhões) junto ao Chicago Fire, dos Estados Unidos.