Jimmy Butler, que é pai de Rylee, nascida em 2019, também elogiou Neymar enquanto pai. O atleta disse que busca aprender com a postura do brasileiro. O encontro mais recente entre os dois aconteceu no chá revelação de Mavie, filha do atacante com a influenciadora Bruna Biancardi. Durante a última passagem pelo Brasil, o norte-americano chegou a publicar nas redes sociais registros se divertindo com o filho mais velho do camisa 10, Davi Lucca.