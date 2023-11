Em momento de preparação para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, o clube carioca se vê com as expectativas altas para a competição. Mesmo sem tantas pretensões no fim do Brasileirão, o time comandado por Fernando Diniz segue vencendo suas partidas, e Cano continua altamente matador. Ao todo, são 39 gols em 57 partidas em 2023 para o centroavante, uma média que se aproxima de 0,7 gols por partida. Com a camisa tricolor, o argentino tem 127 jogos realizados, com 83 tentos anotados, além de dez assistências.