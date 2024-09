Darwin Núñez em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 13:28 • Anfield (ING)

Darwin Núñez brilhou com a camisa do Liverpool neste sábado (21). Em duelo contra o Bournemouth, pela quinta rodada da Premier League, o centroavante anotou um golaço na entrada da área, contribuindo para a vitória dos Reds 3 a 0.

Ainda na primeira etapa, o uruguaio tabelou com Salah e recebeu no corredor direito. Ao cortar para o pé esquerdo, arriscou finalização colocada alta e acertou um belo chute, contando com ajuda da trave para desencantar na temporada, marcando seu primeiro gol em 2023-24.

👀 Nas redes sociais, torcedores do Liverpool comemoraram o tento de Núñez e se mostraram surpresos com a beleza da finalização. Confira abaixo algumas reações:

Internautas celebram gol de Darwin Núñez pelo Liverpool (Foto: Reprodução)

Com o triunfo, os comandados de Arne Slot assumiram a liderança do Campeonato Inglês. São 12 pontos, empatando com o Manchester City, que ainda joga na rodada - tem pela frente clássico com o Arsenal. Os Cherries de Andoni Iraola, por outro lado, estão com apenas cinco pontos, em 13º.

Na próxima rodada, o Liverpool duela com o Wolverhampton no Molineux, no sábado (28), às 13h30 (horário de Brasília).