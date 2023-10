Vegetti abriu o placar para o Vasco, e fez com que o Goiás se lançasse ao ataque para tentar o empate. Gabriel Pec e Praxedes tiveram oportunidades de ampliar, mas erraram as jogadas. Após a expulsão do atacante argentino, o Esmeraldino pressionou o conseguiu e igualou o placar nos acréscimos.