Inteligência artificial crava placares da 10ª rodada do Brasileirão
Dez jogos acontecem entre este sábado (4) e domingo (5)
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A 10ª rodada do Brasileirão acontece durante este sábado (4) e domingo (5). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.
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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção durante o período. Dentre os resultados apontados, destacam-se o empate no clássico envolvendo Vasco e Botafogo, que acontece neste sábado (4), às 21h (de Brasília), em São Januário.
Além disso, outros dois confrontos com resultados expressivos sugeridos pela IA foram as vitórias do Flamengo sobre o Santos, por 3 a 1, e a do Palmeiras sobre o Bahia, por 2 a 1. Ambos os jogos acontece neste domingo (5).
Outros jogos que vão acontecer durante entre este final de semana serão: São Paulo x Cruzeiro, Coritiba x Fluminense, Chapecoense x Vitória, Atlético-MG x Athletico-PR, Corinthians x Internacional, Mirassol x Bragantino e Grêmio x Remo. Veja os placares sugeridos pelo recurso tecnológico abaixo:
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Resultados da 10ª do Brasileirão pela IA
São Paulo 2 x 1 Cruzeiro
Jogo equilibrado, mas o São Paulo aproveita o fator casa e decide no segundo tempo.
Coritiba 1 x 2 Fluminense
Flu com mais posse e qualidade técnica, vira o jogo fora de casa.
Vasco 1 x 1 Botafogo
Clássico pegado e truncado, empate justo.
Chapecoense 0 x 1 Vitória
Vitória arranca um resultado magro, com gol no contra-ataque.
Flamengo 3 x 1 Santos
Flamengo dominante no Maracanã, com ataque eficiente.
Atlético-MG 2 x 2 Athletico-PR
Jogo aberto e cheio de chances, empate movimentado.
Bahia 1 x 2 Palmeiras
Palmeiras mais consistente, garante vitória fora.
Corinthians 1 x 0 Internacional
Partida amarrada, decidida em bola parada.
Mirassol 1 x 2 Bragantino
Bragantino leva vantagem na intensidade e vira o jogo.
Grêmio 2 x 0 Remo
Grêmio controla bem e vence sem sustos.
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