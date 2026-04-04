Inteligência artificial crava placares da 10ª rodada do Brasileirão

A 10ª rodada do Brasileirão acontece durante este sábado (4) e domingo (5). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.

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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção durante o período. Dentre os resultados apontados, destacam-se o empate no clássico envolvendo Vasco e Botafogo, que acontece neste sábado (4), às 21h (de Brasília), em São Januário.

Além disso, outros dois confrontos com resultados expressivos sugeridos pela IA foram as vitórias do Flamengo sobre o Santos, por 3 a 1, e a do Palmeiras sobre o Bahia, por 2 a 1. Ambos os jogos acontece neste domingo (5).

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Outros jogos que vão acontecer durante entre este final de semana serão: São Paulo x Cruzeiro, Coritiba x Fluminense, Chapecoense x Vitória, Atlético-MG x Athletico-PR, Corinthians x Internacional, Mirassol x Bragantino e Grêmio x Remo. Veja os placares sugeridos pelo recurso tecnológico abaixo:

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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Resultados da 10ª do Brasileirão pela IA

São Paulo 2 x 1 Cruzeiro

Jogo equilibrado, mas o São Paulo aproveita o fator casa e decide no segundo tempo.

Coritiba 1 x 2 Fluminense

Flu com mais posse e qualidade técnica, vira o jogo fora de casa.

Vasco 1 x 1 Botafogo

Clássico pegado e truncado, empate justo.

Chapecoense 0 x 1 Vitória

Vitória arranca um resultado magro, com gol no contra-ataque.

Flamengo 3 x 1 Santos

Flamengo dominante no Maracanã, com ataque eficiente.

Atlético-MG 2 x 2 Athletico-PR

Jogo aberto e cheio de chances, empate movimentado.

Bahia 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras mais consistente, garante vitória fora.

Corinthians 1 x 0 Internacional

Partida amarrada, decidida em bola parada.

Mirassol 1 x 2 Bragantino

Bragantino leva vantagem na intensidade e vira o jogo.

Grêmio 2 x 0 Remo

Grêmio controla bem e vence sem sustos.

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