Além de António Oliveira, os técnicos estrangeiros no Brasil são: Renato Paiva, do Bahia (Portugal); Bruno Lage, do Botafogo (Portugal); Pedro Caixinha, do RB Bragantino (Portugal); Pepa, do Cruzeiro (Portugal); Jorge Sampaoli, do Flamengo (Argentina); Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza (Argentina); Eduardo Coudet, do Internacional (Argentina); Armando Evangelista, do Goiás (Portugal); Abel Ferreira, do Palmeiras (Portugal); e Ramón Díaz, do Vasco (Argentina).