A morte do ex-zagueiro Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão, foi noticiada por jornais do mundo inteiro. Campeão do mundo como jogador e técnico, o histórico ex-atleta morreu neste domingo (7), aos 78 anos de idade. "Der Kaiser" (O Imperador), como era conhecido no seu país, foi exaltado na imprensa internacional pelos grandes feitos dentro e fora dos gramados.