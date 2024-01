A saída de Douglas Costa para o Fluminense não repercutiu muito bem na imprensa americana. Anunciado na segunda-feira (23), o jogador não deixará saudades aos torcedores do LA Galaxy, clube no qual defendia desde 2022. Em entrevista para o "GE", Kevin Baxter e Elias Burke contaram um pouco sobre a passagem do atacante no time de Los Angeles.