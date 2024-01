Segundo o UOL, o pedido de abertura e cumprimento do testamento foi feito no dia 9 de janeiro, quatro dias após a morte do ex-jogador. Zagallo deixou explicito no documento, que tinha uma pequena intriga com os três filhos mais velhos. O Velho Lobo acusa-os de tentativa de extorsão e de anulação do inventário de Alcina de Castro Zagallo, sua mulher, que morreu em 2012.