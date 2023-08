O duelo de ida entre Argentinos Juniors e Fluminense foi marcado por uma das cenas mais impactantes do futebol em 2023. Após driblar Luciano Sánchez, Marcelo pisa sem intenção na perna do zagueiro e a entorta de forma preocupante. O defensor recebeu atendimento médico em campo e foi direto para o vestiário com muitas dores.