Ídolo do São Paulo critica Leila Pereira: ‘Arrogância’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 19:06 • São Paulo (SP)

O ex-São Paulo Hernanes lançou críticas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao comentar em publicação no Instagram da SporTV.

A postagem continha um trecho da entrevista dada por Leila ao "GE", onde a dirigente contou sobre a confusão entre clubes após o último clássico contra o São Paulo no domingo (3), e disse que a briga se deu por conta da "inveja do trabalho ímpar de Abel".

– Não querida Leila! Não é inveja não! É que vocês caíram no conto do ganhador! É muito difícil ganhar e permanecer humilde; Vocês ganharam muito! Parabéns ao trabalho de vocês! – soltou Hernanes.

Após o clássico, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, foi gravado no túnel do vestiário xingando Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Logo após o ocorrido, não permitiram o comandante do Alviverde dar entrevista coletiva na sala principal do Morumbi.

- Mas ganhar não dá o direito a vocês de meter o bico onde não são chamados! Querer apitar o jogo, querer mudar o futebol brasileiro não dá. Coloquem-se no lugar de vocês! E continuem ganhando se podem! Arrogância, prepotência e esse jeito esnobe de ser o povo não aguenta mais – acrescentou o ex-jogador do Tricolor.

Ambos os times se posicionaram sobre a situação, porém a rivalidade se concretizou após a entrevista de Leila Pereira. Contudo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) reuniu os dirigentes dos dois clubes para, assim, poder apaziguar a situação.