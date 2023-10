Um homem identificado como Sandro David Macedo Justos, de 47 anos, morreu durante uma competição de carrinho de rolimã, no último domingo, 1º, em Ponta Grossa, no Paraná. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a vítima perdeu o controle do veículo e bateu a cabeça em um poste. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.