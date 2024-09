Programa linha de passe da ESPN terá mulher como comentarista pela primeira vez (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro

No último sábado (14), a jornalista Mariana Pereira se tornou a primeira mulher a participar do programa 'Linha de Passe' da ESPN Brasil como comentarista. O debate repercutiu os principais acontecimentos da primeira parte da 26º rodada do Campeonato Brasileiro.

A atração já conta com a presença feminina há tempos na função de apresentadora. Nomes como Dani Boaventura e Marcela Rafael já exerceram a condução do programa.

A edição história do 'Linha de Passe' contou com outra presença feminina. Marcela Rafael conduziu a atração. Além das duas mulheres, também estavam na bancada os jornalistas Breiller Pires, Celso Unzelte e Eugênio Leal.

Em nota à coluna do jornalista Allan Simon, no UOL, a ESPN brasil reforçou o compromisso com a presença e valorização feminina no jornalismo esportivo.

- A presença de Mari Pereira reforça o compromisso da ESPN em valorizar cada vez as profissionais que trabalham no canal. Hoje, a ESPN possui dezenas de narradoras e comentaristas participando da transmissão de diversos eventos esportivos presentes no catálogo da marca. - Afirmou a emissora à coluna de Allan Simon.

Jornalista Mariana Pereira, primeira mulher a exercer a função de comentarista do programa 'Linha de Passe' (Direita). (Foto: Reprodução)