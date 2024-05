Haaland no Fluminense? Site oficial do clube é hackeado e anuncia atacante

Site do Fluminense foi invadido e anunciou Haaland (Foto: Paul ELLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 23:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O site oficial do Fluminense anunciou a chegada do atacante Erling Haaland, do Manchester City, ao Tricolor. Contudo, não passa apenas de uma brincadeira de um invasor. O hacker publicou uma nota da "contratação" do norueguês no portal e a situação viralizou nas redes sociais.

"Torcedores tricolores, hoje é um dia que entrará para a história do nosso querido Fluminense. Após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria, temos o prazer de anunciar que Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do nosso elenco", trouxe a nota.

