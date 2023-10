A atuação do atacante Guerrero, camisa 24 da LDU (EQU), dividiu opiniões na internet. O peruano de 39 anos, autor do gol do Corinthians sobre o Chelsea (ING) na conquista do Mundial de Clubes de 2012, foi visto com saudosismo por uns e provocado por outros. Neste sábado (28), o centroavante perdeu um pênalti contra o Fortaleza na final da Copa Sul-Americana, mas a equipe do Equador foi campeã do torneio.