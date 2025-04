Deportivo Táchira x Flamengo: Carlos Simon aponta erro da arbitragem no jogo

O Flamengo estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira-VEN, e para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, houve um erro de arbitragem no primeiro tempo. Para o comentarista da ESPN, o zagueiro Edicson Tamiche deveria ter recebido cartão amarelo após acertar o braço no rosto do atacante Michael.

- É lance para cartão amarelo. O Tamiche vai na disputa embaixo e com o braço esquerdo ele solta no rosto do Michael. É um lance clássico de cartão amarelo - comentou Simon.

Michael ficou no chão com a mão no rosto por alguns segundos, mas o árbitro Gery Vargas sequer marcou falta na jogada. Em outro lance polêmico, jogadores do Deportivo Táchira pediram um pênalti de Ayrton Lucas em Sosa, mas para o ex-árbitro, o lance não foi faltoso.

- Não foi nada, jogo que segue. Os dois já estavam caindo. Tem um contato ali, mas não é faltoso. O árbitro tomou a decisão correta, jogo que segue - analisou o ex-árbitro.