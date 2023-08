- Muito importante a realização de mais uma campanha do Goiás para dar ênfase a esta causa tão nobre. Com o apoio do Banco de Leite Humano do HEMU de Goiânia, preparamos uma série de ações que ressaltam a conscientização da Amamentação Materna. Além disso, com criação do uniforme inédito, será possível proporcionar uma melhor experiência para todas as mamães esmeraldinas -, comenta Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás.