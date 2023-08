A Globo está renegociando o contrato com Galvão Bueno, que tem validade até 2024. As partes começaram a discutir o novo acordo no final da semana passada, e a ampliação do vínculo foi um dos temas. Além disso, o locutor pode ganhar novas funções na emissora. O retorno às transmissões de jogos da Seleção Brasileira, inclusive, está em pauta. As informações são de Gabriel Vaquer, do portal "f5".