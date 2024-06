Gerson é exaltado por jornalistas em gol do Flamengo no Cruzeiro: ‘Tudo perfeito’

Gerson fez grande jogada em gol de Pedro para o Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo abriu o placar contra o Cruzeiro em gol do atacante Pedro, com grande assistência do meia Gerson, neste domingo (30), em jogo pelo Brasileirão. Em boa fase, o volante foi bastante elogiado por jornalistas nas redes sociais pela jogada no Maracanã.

Fabrício Bruno roubou a bola, que sobrou para Gerson no meio-campo. O volante arrancou até a entrada da área e deu bonito passe para Pedro, que chutou no canto do goleiro. O Rubro-Negro sofreu o empate ainda no primeiro tempo, em bonito gol de Matheus Pereira.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: