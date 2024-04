Renato Gaúcho deixou o gramado após se revoltar com expulsão de Diego Costa (Foto: Lucas Uebel / GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 16:54 • São Paulo (SP)

Galvão Bueno se manifestou sobre um dos casos mais marcantes da rodada do Brasileirão no final de semana. Na derrota do Grêmio contra o Bahia, Renato Gaúcho se revoltou com a expulsão de Diego Costa e desceu para o vestiário, mandando todos os atletas que estavam no banco seguirem o mesmo caminho.

Segundo as palavras de Galvão, acredita que Renato tenha se exaltado na hora, mas o maior culpado da situação foi a arbitragem da partida.

- Achei na hora que Renato exagerou, mas, o fato de o Sr. Jailson de Freitas, diretor de arbitragem da Federação Baiana, estar em campo, onde não poderia estar, ao lado do quarto árbitro, e, segundo Renato, interferindo na arbitragem ao ponto de ser o responsável pela expulsão de Diego Costa, caso seja verdade absoluta, muda todo o caso - disse.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda na postagem que realizou nas redes sociais, a CBF deveria se manifestar e punir 'com maior rigor possível'.

- A CBF passa a ter a obrigação de punir o Sr. Jailson com o maior rigor possível! E agir com o bom senso de retirar o Sr. Jailson da escala do próximo jogo do Grêmio com o Operário onde ele aparece como “assessor da CBF”! Se assim não for, virou tudo uma grande bagunça - completou.

Veja a postagem completa realizada por Galvão: