O duelo entre Brasil e França no último sábado (29) mostra que a Copa do Mundo Feminina é um sucesso entre os brasileiros. A transmissão do confronto na Globo (TV Globo + Sportv) registrou mais de 27,5 milhões de pessoas assistindo, 1,3 milhão mais que a estreia diante da seleção do Panamá na última segunda-feira (24). As duas partidas da seleção alcançaram no acumulado um total de 40,7 milhões de telespectadores.