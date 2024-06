Galvão Bueno classifica estreia da Seleção como ‘péssima’ e aponta erro de Dorival

Galvão Bueno criticou a estreia da Seleção na Copa América (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 11:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O narrador Galvão Bueno disse, em seu canal no YouTube, que o empate do Brasil com a Costa Rica em 0 a 0, na Califórnia, na estreia na Copa América foi uma "decepção".

- Brasil e Costa Rica 0 a 0, isso é normal? Não. A Seleção Brasileira jogou melhor? Sim, mas e o gol? Foi uma decepção, foi um fracasso a estreia da Seleção Brasileira - afirmou. Veja o vídeo:

Galvão também não escondeu o descontentamento com as substituições do técnico Dorival Júnior, principalmente com a decisão do treinador de tirar Vinícius Júnior aos 25 minutos do segundo tempo para colocar Endrick. Para o narrador, Dorival errou ao fazer a troca.

- Não se tira em um jogo que está precisando de um gol para ganhar, mesmo que não esteja jogando tudo aquilo que sabe e espera na Seleção, como decide jogos no Real Madrid. Não se tira o craque do time - disse.

Galvão ressaltou que o Brasil criou oportunidades, mas de nada adiantaram para tirar o zero do placar

- Não ganhar da Costa Rica é um péssimo resultado. É uma péssima estreia. É uma decepção - afirmou.

O narrador também destacou a necessidade de vitória da Seleção nos próximos confrontos na Copa América.

- O segundo é contra o Paraguai e o terceiro contra a Colômbia, que tem um belíssimo time, uma adversária complicadíssima. Ganhou do Brasil nas Eliminatórias no ano passado e está em uma fase excelente. O Paraguai vai jogar trancado. Se tiver que bater, eles vão bater. Porque eles fazem isso. Se tiver que catimbar, vão catimbar. É jogo complicado, e o Brasil passa a ter obrigação de vitória não só pela classificação, mas para brigar pelo primeiro lugar no grupo - analisou.