A participação de Gabigol no "Podpah" da última segunda-feira (11) dividiu opiniões entre torcedores. Alguns Rubro-Negros criticaram o atacante pela interação com o assunto Corinthians, time do coração do apresentador "Igão". No "Jogo Aberto" desta terça (12), o ex-jogador Denílson pediu cuidado ao centroavante.