O atacante Gabigol, do Flamengo, chamou atenção ao declarar que jogou a temporada de 2023 inteira com dores. Durante conversa no "Podpah", na última segunda-feira (11), o jogador revelou que sofre com problemas no adutor desde fevereiro. O jornalista Mauro Cezar Pereira comentou o assunto e criticou o departamento de futebol do clube.