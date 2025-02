Fotógrafo de Neymar expõe ‘plano’ do jogador para 2025

Dan, fotógrafo particular de Neymar, divulgou um suposto plano do jogador para 2025. De acordo com o profissional, o atleta do Santos deve pedir a atual namorada, Bruna Biancardi, em casamento ainda neste ano. Os dois vivem uma relação entre idas e vinda há mais de 3 anos e são pais da Mavie, de 1 ano.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

A revelação aconteceu durante uma interação do fotógrafo com seus seguidores do Instagram. Através de uma caixinha de perguntas, ele respondeu um fã indicando o possível movimento de Neymar. Contudo, ele destacou que tudo não passa de uma especulação sobre o companheiro.

continua após a publicidade

- Ontem eu ouvi uma pessoa falando que esse ano eles pretendem oficializar. Atenção! Isso não é uma informação concreta! É uma especulação - publicou o fotógrafo.

Fotógrafo de Neymar faz revelação sobre possível casamento dele com a namorada Bruna Biancardi (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar e Bruna Biancardi

A relação do jogador com a influenciadora se iniciou em 2022. De lá pra cá, o casal colecionou términos após atos de infidelidade de Neymar. Apesar da situação, Bruna Biancardi optou por perdoar o atleta e dar chance para o amor entre os dois.

continua após a publicidade

Em 2024, eles comemoraram juntos a chegada da filha Mavie, hoje com 1 ano. Atualmente, eles esperam a chegada de uma nova menina. Bruna está grávida há 4 meses de Mel. Caso a hipótese de Dan se confirme, ela poderá se casar com Neymar ainda na espera da nova filha ou só após o nascimento.