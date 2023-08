Quando você está acostumado com as altas velocidades, desacelerar pode ser complicado. Por isso, não é só nos grandes circuitos que os pilotos de Fórmula 1 andam com supermáquinas. No dia a dia, as estrelas da F1, como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso e Charles Leclerc gostam de exibir suas frotas de carrões nas ruas e nas redes sociais. As coleções milionárias contam com clássicos, modelos exclusivos e até inspirados em Hoolywood. Confira e escolha sua favorita!