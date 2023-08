A derrota do São Paulo para LDU, pelas quartas de final da Sul-Americana, acarretou uma série de protestos contra o treinador tricolor nas redes sociais. As manifestações foram promovidas por torcedores do…Flamengo. Os rubro-negros se passaram por paulistas para tornar a hastag #ForaDorival um dos assuntos mais comentados do X - antigo Twitter - nas últimas 24 horas.