Flamengo x Corinthians: vidente crava vencedor do duelo pelo Brasileirão

Flamengo e Corinthians jogam neste sábado (11), pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado (11), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E para a vidente Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", no Youtube, o Rubro-Negro será o vencedor no duelo contra o time paulista.

Na análise feita pela taróloga, o Flamengo implementará jogo "muito ofensivo e agressivo" no jogo. Mariana também afirmou que o Rubro-Negro jogará bem e colherá os méritos no fim da partida. A vidente conta com mais de 20 mil seguidores no canal.

Para o Corinthians, Mariana prevê uma "energia complicada", com mudanças durante o jogo que podem "prejudicar" o time. A vidente também citou uma possível desorganização e falta de comunicação entre os jogadores da equipe de António Oliveira.

O Flamengo vive momento ruim na temporada e não vence desde a segunda rodada no Brasileirão. A última sexta-feira (10) foi marcada por protestos no CT do clube. Na 14ª posição, o Corinthians empatou na última rodada contra o Fortaleza, em 0 a 0.

