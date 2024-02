Flamengo e Botafogo se enfrentam logo mais, às 21h30, em clássico no Campeonato Carioca, no Maracanã. Para o apresentador André Rizek, a derrota do Alvinegro para o Rubro-Negro no ano passado ajudou na "derrocada psicológica" do time. No entanto, para o duelo desta quarta-feira (7), o jornalista afirmou que a "leveza" deveria estar com o time de Tiago Nunes.