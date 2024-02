Em jogo válido pela sétima rodada do Carioca, Flamengo e Botafogo vão se enfrentar na noite desta quarta-feira (7), às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em um dos jogos mais importantes da rodada. O Rubro-Negro é o sexto colocado na tabela de classificação, enquanto o Glorioso é o vice-líder da competição. A partida terá transmissão de Band, Bandsports e Canal Goat.