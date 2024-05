Flamengo: web resgata tweet em que Olivinha torcia para o Fluminense, e jogador responde

Olivinha é um dos maiores ídolos do basquete do Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo da torcida do Flamengo no basquete, o ala-pivô Olivinha esteve em alta nas redes sociais no último sábado (18). O motivo foi um tweet antigo do jogador, no início da última década, em que se declarava torcedor do Fluminense. O atleta se explicou e afirmou que "pulou o muro".

- Rapaz, que loucura aqui hoje hein! Pessoal desenterrou uns tweets de mais de 10 anos atrás. Como a minha vida é um livro aberto, nunca escondi de ninguém e inclusive já falei em várias entrevistas que pulei o muro mesmo e sou muito feliz sendo Rubro-Negro. Simples assim - escreveu.

O tweet de Olivinha, recuperado por um perfil ligado a torcedores do Fluminense, é datado de 2012. No mesmo ano, Olivinha assinou com o Flamengo, onde atua desde então. Antes, o jogador já havia somado outras duas passagens pelo Rubro-Negro, entre 2002 a 2004, e 2006 a 2007.

Nascido no Rio de Janeiro, Olivinha é um dos maiores jogadores da história do Flamengo no basquete. Pelo Rubro-Negro, o ala-pivô de 41 anos soma dois Mundiais, uma Champions das Américas, uma Liga das Américas, seis Campeonatos Brasileiros (NBB), três Copas Super 8 e 13 Cariocas.