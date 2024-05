Torcedores do Flamengo xingam Gabigol em jogo de basquete: ‘O Flamengo não precisa de você’

Torcedores do Flamengo protestaram contra Gabigol em jogo de basquete (Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 20:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Na vitória do Flamengo sobre o Bauru, válido pela semifinal da NBB, os torcedores presentes no Tijuca Tênis Clube não pouparam Gabigol. Após ter tido uma foto com a camisa do Corinthians vazada, o atacante foi xingado das arquibancadas.

- Ô, Gabigol, vai se f****, o meu Flamengo não precisa de você - cantavam os torcedores contra o atual camisa 99 da equipe de Tite.

Um dos atletas mais exaltados em quadra foi Olivinha, que é uma das peças mais vitoriosas do Rubro-Negro no basquete. O camisa 16 mandou um recado para Gabigol e o aconselhou a andar com melhores companhias.

- Eu falaria para o Gabigol para ele se cuidar um pouquinho mais. A foto que saiu foi uma foto vazada. Ele estava na casa dele comemorando a vitória do Flamengo na Libertadores e infelizmente vazou aquela foto lá. Então, se eu puder falar para ele alguma coisa é: saiba quem está do seu lado. Porque, na minha opinião, quem vazou aquela foto não é amigo, está querendo alguma outra coisa. Está querendo alguma polêmica e infelizmente conseguiu.

Além dos xingamentos, os torcedores do Flamengo também cantaram a tradicional música "Vou festejar", de Beth Carvalho, que fala sobre traição. Muitos fãs se sentiram dessa forma após Gabigol ter tido uma foto vazada com a camisa do Corinthians.