Final da Copa América terá show de estrela do pop

Final da Copa América será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A cantora colombiana Shakira será a atração da final da Copa América 2024, no domingo (14). O anúncio foi feito pela Conmebol nesta terça-feira (9). O show acontecerá antes da bola rolar no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse que a apresentação de Shakira "aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte".

- Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas - afirmou Domínguez.

As semifinais da Copa América começam a ser disputadas nesta terça. Argentina e Canadá se enfrentam às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium. Na quarta-feira (10), Uruguai e Colômbia decidem a outra vaga na final no Bank of America Stadium, no mesmo horário.