Filho de Robinho desabafa em rede social e faz pedido: ‘Que todos saibam a verdade’

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 19:50 • São Paulo (SP)

Robson de Souza Junior, filho do ex-jogador Robinho, de 16 anos, foi para as redes sociais desabafar e fazer um apelo. O jovem atleta da base do Santos, postou várias fotos e, em uma delas, ele pede que "todos saibam a verdade" e que a sua família "possa viver em paz".

- 'Meu sonho é ser rico', 'Meu sonho é ser médico', sabe qual é o meu sonho? Que todos saibam a verdade e que minha família possa viver em paz - disparou o jovem.

Robson é meia atacante da equipe sub-17 do Santos. Em 2023, o clube foi orientado para não comentar sobre a situação do pai, que foi condenado a nove anos de prisão. Segundo dirigente, o jovem deve "se divertir" enquanto estiver no centro de treinamento.

Na legenda do vídeo postado no "TikTok", Robson julgou a quem vem atacando sua família. O jovem contou que é triste ver "marmanjos de 30 anos", o atacando, sendo que ele tem apenas 16 anos.

- Eu quero muito que todos vocês que xingam, falam merda, e acreditam nas coisas que a mídia mostra, eu quero muito que todos vocês sejam abençoados, e que o ódio no coração de vocês vá embora. Só minha família sabe oque aconteceu, e vocês não têm poder de fala nenhum para julgar sem saber de algum acontecimento. E sério, é triste ver marmanjos de 30 anos comentando em um vídeo, xingando um menino de 16 anos. Espero que entendam e deus abençoe - escreveu Robson.