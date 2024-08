Alberto Valentim treinou o Vasco nos anos de 2018 e 2019 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

Com a rivalidade entre Vasco e Athletico Paranaense, mais acirrada do que nunca, adesivos do Coritiba (rival do CAP) foram colados no banco de reservas onde a equipe Rubro-Negra ficou em São Januário. A atitude revoltou o filho de Alberto Valentim, ex-técnico dos dois clubes, que detonou o Cruzmaltino nas redes sociais.

Diego e seu pai, Alberto Valentim, durante comemoração do título sulamericano do Athletico-PR (Foto: Reprodução/X)

O Vasco venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (29), no primeiro jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Vasco leva a vantagem do empate para Curitiba na busca pela vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Veja o que disse o filho do treinador;

A passagem mais relevante do treinador foi justamente no Athletico, clube onde conquistou a taça da Copa Sul-Americana. Na carreira como técnico, Alberto Valentim já comandou Palmeiras, Botafogo, Vasco, Avaí, Cuiabá, Ahletico Paranaense e CSA. Atualmente, o técnico comanda o Ituano, na série B do Campeonato Brasileiro.