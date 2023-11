O ano de 2019 é lembrado com muito carinho pelos torcedores do clube carioca. Naquele ano, além da Libertadores, o Flamengo venceu o Brasileirão pela sétima vez, no dia seguinte ao do torneio continental. O time comandado por Jorge Jesus entrou para a história do clube, tendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com 90 pontos.