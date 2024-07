Felipe Neto detona arbitragem após polêmica em Cuiabá x Botafogo: ‘VAR manipulado contra o clube’

Felipe Neto já patrocinou o Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O influenciador e torcedor do Botafogo Felipe Neto detonou a arbitragem da partida entre Cuiabá e Botafogo e acusou a CBF de manipulação do VAR contra o clube alvinegro. Após a vitória do time carioca, o youtuber fez mais um post celebrando a vitória e provocando a entidade máxima do futebol brasileiro.

Aos nove minutos do segundo tempo, houve uma entrada dura de Filipe Augusto, do Cuiabá, no volante do Botafogo Gregore. O lance não foi flagrado pelo árbitro de campo e também não foi revisado no VAR. Com a não expulsão, diversos torcedores do alvinegro reclamaram da arbitragem e relembraram de situações semelhantes que ocorreram nas últimas partidas. Um dos mais incisivos foi Felipe Neto, que além da reclamação, acusou a CBF de manipulação.

