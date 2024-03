Fase de grupos: audiência total do Paulistão Sicredi aumenta 52% em relação a 2023

Fase de grupos do Paulistão tem 52% de aumento na audiência (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 16:51 • São Paulo (SP)

Os dados de audiência de todos os detentores de transmissão do Paulistão Sicredi - organizado pela Federação Paulista de Futebol - indicam que houve um crescimento de 52% na audiência total da competição, em relação a 2023, considerando a fase de grupos que encerrou no fim de semana. Considerando 2022, o aumento chegou a 133%. Os números incluem dados do YouTube, TNT e Record. O Paulistão é uma competição da Federação Paulista de Futebol.

O YouTube, com as transmissões na CazéTV, foi o detentor com maior crescimento geral. Foram 144% com relação a 2022 e 170%, comparando com 2023. Além disso, o clássico entre Corinthians x São Paulo, teve audiência média de 4,6 milhões de pessoas, a maior audiência média de um jogo do futebol brasileiro na internet.

Na TNT, o crescimento foi de 41%, com relação ao ano passado. E em jogos do G4, o aumento foi de 42%. Em jogos sem G4, o aumento foi de 35%.

Já a Record, teve em 2024 as melhores audiências da história do Paulistão. Considerando jogos de meio de semana, Inter de Limeira x São Paulo teve 5.064.151 de audiência média individual superando Palmeiras x Red Bull Bragantino que teve 5 milhões de audiência média em 2023. Já para o domingo, o Derby teve 8,8 milhões de audiência média, superando os 7,6 milhões de Santos x Corinthians no ano passado. Vale ressaltar que o Derby deste ano só fica atrás da audiência das duas partidas finais do Paulistão Sicredi do ano passado.