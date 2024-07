Expulsão do goleiro Cleiton leva internautas à loucura: ‘Compromisso com o entretenimento’

Momento da expulsão de Cleiton. (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Publicada em 21/07/2024 - 19:55 • Bragança Paulista (SP)

O goleiro Cleiton, do RB Bragantino, foi protagonista de uma expulsão bizarra durante o jogo contra o Athletico, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a cobertura de quatro jogadores do Massa Bruta, ele deixou a meta e derrubou o volante Erick, do Furacão. Após revisão do VAR, o atleta foi expulso pelo árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim.

O lance, que deixou o time de Bragança Paulista com um jogador a menos antes do intervalo, gerou muitos comentários nas redes sociais. Confira!

Web reage à expulsão bizarra de Cleiton