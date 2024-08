Expulsão de zagueiro do Inter irrita torcedores: ‘completamente absurda‘

Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 20:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do primeiro tempo frio entre Cruzeiro e Internacional, na noite desta quarta-feira (28), um lance esquentou o jogo. A expulsão do zagueiro Colorado Agustín Rogel irritou os torcedores, que entenderam que o cartão vermelho foi exagerado.

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️Quartas de final da Sul-Americana: confira os classificados e confrontos

O zagueiro do Internacional já havia levado um cartão amarelo no início da partida. Entretanto, aos 33 minutos da etapa inicial, Rogel fez uma falta em Kaio Jorge, que foi interpretada como ‘conduta violenta‘. Com isso, foi expulso de forma direta. Com o cartão vermelho, Roger Machado promoveu a saída de Gabriel Carvalho para a entrada do zagueiro Vitão.

Nas redes sociais, os torcedores não concordaram com a expulsão do zagueiro. O nome do jogador, inclusive, foi parar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) com bronca não somente para o jogador, mas principalmente para a arbitragem.